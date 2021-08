Seši izplatīti mīti par zaļo draugu kopšanu

Lai pārliecinātos par to, vai tiešām augu nepieciešams apliet, vislabāk vērtēt nevis tā lapas, bet pārbaudīt augsni. Turklāt svarīgi pataustīt ne tikai augsnes virskārtu, bet iebāzt pirkstu augsnē – ja substrāts pielīp pie pirksta, tātad mitruma līmenis ir pietiekams. Ja šī nešķiet labākā metode, dārza centrā iespējams iegādāties augsnes mitruma noteicēju jeb indikatoru, kas atbilstoši krāsu skalai ziņos par nepieciešamību pēc ūdens.

Ja augs tiešām ir izkaltis, to ar visu podu, kurā ir drenāžas caurumi, nepieciešams iegremdēt traukā ar remdenu ūdenī. Pēc tam augs jānovieto ēnainā vietā, ļaujot substrātam 30 minūtes piesūkties ar ūdeni, un pēc tam jānotecina liekais mitrums. Augam vajadzētu atgūties aptuveni stundas laikā.

Ja tomēr augs ir liets pārlieku daudz, vispirms par to liecinās auga lapas, kas dzeltēs un nobirs. Var parādīties puve uz auga lapām, pelējums uz ziediem vai sūnas uz augsnes. Šādā gadījumā augs jāizņem no poda un ap sakņu sistēmu jāaptin avīze vai papīra dvieļi, kas uzsūks lieko mitrumu. Pēc tam augu nepieciešams pārstādīt, nodrošinot arī labu drenāžu poda apakšā, lai izvairītos no līdzīgām ķibelēm atkārtoti, un nākamajās divās nedēļās augsne jāuztur minimāli mitra.