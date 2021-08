Autovadītāju ievērībai: vairāk nekā 100 valsts ceļu posmos turpinās remontdarbi

Papildu luksofora posms ieviests uz reģionālā autoceļa Ventspils-Piltene (P122) posmā no Tārgales līdz Piltenei, papildu platuma un masas ierobežojums ieviests būvdarbu posmā reģionālā autoceļa Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs (P33) posmā no Ērgļiem līdz Cirstiem. Sāk atjaunot segumu uz reģionālā autoceļa Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta) (P75) 14 kilometru posmā no Viesītes līdz Lonei.