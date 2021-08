Kāpēc bruņurupuči tik ilgi dzīvo?

Patiesībā zinātniekiem nav īsti skaidrs, kāds ir bruņurupuču dzīves ilguma slieksnis, jo vienkārši cilvēki paši nenodzīvo tik ilgi, lai to uzzinātu. Kāpēc bruņurupuči dzīvo tik ilgi? Atbildi sniedz biologi un bruņurupuču eksperti.

Atbilde no evolūcijas puses ir visai skaidra: tādi dzīvnieki kā čūskas un jenoti dievina mielošanos ar bruņurupuču olām. Lai nodotu savus gēnus tālāk, bruņurupučiem ir jādzīvo ilgi un bieži jāvairojas – nereti pat vairākas reizes gadā. Turklāt izdēto olu daudzumam ir jābūt ļoti lielam.

“Ir ļoti pārsteidzoši, ka pasauli nav pārpludinājuši bruņurupuču pulki, ja ņem vērā to, cik daudz olu tie izdēj,” stāstīja pētniece Lorija Neumane-Lī.

Tomēr bioloģiskais mehānisms, kas slēpjas aiz bruņurupuču garā mūža, ir krietni sarežģītāks. Viens no bruņurupuču ilgdzīvotības iemesliem slēpjas to telomērās jeb hromosomu pleca galos. Šīs struktūras, daloties šūnām, aizsargā hromosomas. Laika gaitā telomēras kļūst īsākas vai degradējas, kas nozīmē to, ka tās vairs nevar aizsargāt hromosomas tik labi, tāpēc rodas audzēji un šūnas mirst. Bruņurupučiem savukārt šī telomēru degradācija notiek lēnāk nekā citiem dzīvniekiem. Tāpēc tie dzīvo ilgāk.