Paplašinātas vēnas ir slimīgs nenormāls vēnu stāvoklis - raksta izdevums "Zeltene". "Ļoti maz var līdzēt terapeitiski, ja tās stipri paplašinātas un jau pilnīgi deformējušas kāju formu. Tādēļ, lai nebūtu jācieš no vēnu paplašināšanās, jānodarbojas ar sportu, vingrošanu jau agrā jaunībā un tas jāturpina līdz vecumam. Tā ir izredze no tām pasargāties. Tādu cilvēku vēnām ir vairāk spēka un elasticitātes, tādēļ neattīstīsies vēnu mezgli. Šie mezgli ne tikai bojā kāju ārējo formu, bet var būt sāpīgi un pat apdraudēt dzīvību. Kam daudz jāstāv un nevar nodarboties ar izlīdzinošo vingrošanu, tiem ātri paplašināsies vēnas.

Jautājums: "Lūdzu paskaidrojat, kādā veidā es varētu dabūt kājas tievākas ikros. Vai ar sāls kompresēm to varētu panākt? Un kā tas būtu izdarāms? Ģipša apliekamie neko nelīdz. Var būt ar kādiem vingrojumiem to varētu panākt? Zeltenes lasītāja, Straupē"

Atbilde: "Zelten. lasīt., Straupē: Kāju ikrus dabūt tievākus ir ļoti grūti, vienīgais drošais ceļš ir operācija. Par to esmu jau ne vienu reizi vien rakstījusi. Operācija ir sarežģīta, pēc tās ilgi jāguļ, un tāpēc to var ieteikt tikai pilnīgi nepieciešamos gadījmos, kad no kāju formas atkarājas eksistences jautājums, piemēram, dažreiz māksliniecēm v. c."