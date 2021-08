Dabas un piedzīvojumu terapija Siguldā

Aizvien biežāk nākas dzirdēt jautājumus par speciālistiem, kurus apmeklēt, kad cilvēks jūtas nomākts, kad ģimenes dzīve vairs nav tāda kā iepriekš, kad pusaudzis no aktīva un sabiedriska jaunieša ir ierāvies sevī. Latvijā kā jaunpienācējs ir pieejama piedzīvojumu un dabas terapija, kurā šāda veida problēmas var risināt un izdzīvot dabā, izkāpjot no komforta zonas, darot to, kas "nav mans".