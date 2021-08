Laiks stādīt sīpolpuķes: pieci soļi krāšņai puķu dobei

Kļūstot vēsākam laikam, septembra otrajā pusē un oktobrī iesakām stādīt hiacintes un muskares. Tulpes savukārt ierasti stāda no oktobra līdz pat decembrim vai kamēr zeme vēl nav sasalusi un laikapstākļi to ļauj, jo to spēja apsakņoties arī vēsākā gaisa temperatūrā ir krietni lielāka.