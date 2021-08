Pieaudzis vēlētāju atbalsts "Saskaņai"

Vairāku partiju atbalsta sarukumu "Panorāma" skaidroja, izceļot aptaujas respondentu skaitu, kuri norādījuši, ka nezina, par ko balsotu - tas palielinājies no 18,2% jūlijā līdz 23,1% augustā. Vienlaikus sarucis to personu skaits, kas vēlēšanās nepiedalītos - no 22,3% līdz 20%.