Skolēna istaba ir daudzfunkcionāla telpa: iekārto to apdomīgi

Kā uzsver Anna Ilmere, viens no pamatnoteikumiem, kas jāievēro, plānojot interjeru bērniem, ir telpu zonējums. Skolēna istabā ir jābūt trīs zonām – spēļu, atpūtas jeb naktsmiera un mācību, kas vizuāli un fiziski ir atdalītas viena no otras. Tas nepieciešams, lai, pirmkārt, bērns nenovērstu uzmanību no mācībām, otrkārt, lai telpa izskatītos sakārtota. Lai radītu norobežošanās sajūtu, mācību galdu var aprīkot ar starpsienai līdzīgu risinājumu, kuras otru pusi var izmanto kā plakni zīmēšanai. Tomēr, ja šādu sienu nav vēlēšanās izvietot, brīvajiem atpūtas brīžiem var iekārtot spēļu stūrīti, īpaši bērniem vecumā no 10 līdz 12 gadiem. Šādu zonu var iekārtot, piemēram, aiz rakstāmgalda vai tā sānos, taču – ne pārāk tuvu. Tādējādi skolēns neredzēs savas rotaļlietas un būs mazāks kārdinājums kavēt laiku ar tām.