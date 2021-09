Stipras galvassāpes un migrēna biežāk skar sievietes

Ar stiprām galvassāpēm pāris reizes mēnesī vai biežāk saskaras 49% jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem, 30% – vecumā no 25 līdz 34 gadiem, 40% respondentu vecumā no 35 līdz 44 gadiem, 35% vecumā no 45 līdz 54 gadiem, 29% respondentu vecuma grupā 55-63 gadi un 22% vecuma grupā 64-75 gadi.