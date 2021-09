Smaguma sajūta un diskomforts – kā novērst vēdera uzpūšanos?

Tāpat ir būtiski noskaidrot, no kuriem pārtikas produktiem ir alerģija vai nepanesamība, jo arī tas var veicināt gāzu uzkrāšanos un vēdera pūšanos. Starp biežākajām pārtikas alerģijām ierindojas piena produkti, olas, soja, kvieši, dažādi rieksti un jūras veltes. Piemēram, piens ir viens no produktiem, kas visbiežāk izraisa vēdera pūšanos – gremošanas sistēma nespēj sašķelt pienā esošo cukuru jeb laktozi, kas vēlāk paliek zarnās, ražo gāzes un sērūdeņradi. Lai palīdzētu sašķelt laktozi sastāvdaļās – glikozē un galaktozē – ieteicams lietot laktrāzes kapsulas.

Pārtikas produkti ar augstu šķiedrvielu saturu var likt cilvēka gremošanas sistēmai ražot pārlieku lielu daudzumu gāzes. Galvenie produkti, kas var izraisīt vēdera pūšanos ir brokoļi, kāposti, ziedkāposti, pupiņas, aprikozes, āboli, bumbieri, kā arī produkti, kuru sastāvā ir pilngraudi. Ieteicams izvairīties no saldumiem un produktiem, kuru sastāvā ir fruktoze, kā arī lipeklis, jo šie ir vieni no biežākajiem vēdera uzpūšanās izraisītājiem. Tāpat arī pārāk taukaini ēdieni un ar mākslīgajiem cukuriem piesātināti gardumi var veicināt vēdera uzpūšanos. Lai sekotu līdzi uzņemtajiem pārtikas produktiem un sajūtām pēc to lietošanas, ikviens var uzturēt pārtikas dienasgrāmatu, kurā tiek uzskaitīti produkti, pēc kuru lietošanas uzturā novērota vēdera uzpūšanās. Tādā veidā turpmāk būs iespējams izvairīties no tiem, samazināt to daudzumu ikdienas uzturā un novērst neērtās ikdienas situācijas.