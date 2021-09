Desmitiem gadu padomju pilsoņu labklājība un dzīve bija atkarīga no pseidozinātnieka Trofima Lisenko kaprīzēm. Viņš uzskatīja, ka spēj valdīt pār dabas spēkiem un likt augiem plaukt pat ziemā.

Lisenko uzskatīja, ka augus un sēklas var pakļaut un iemācīt tām sekot sociālistu principiem. Viņa teorija, kas vēlāk tika nodēvēta par lisenkoismu, vēstīja, ka augiem var likt dot milzīgu ražu no teju zila gaisa. Viņš apgalvoja, ka spēj likt sēklām nevis “karot” un “sacensties” vienai ar otru, bet gan sadarboties savā starpā – gluži kā cilvēkiem.

Tas, ko Lisenko patiesībā bija “atklājis”, ir labi zināms process, kad liels aukstums liek sēklai dīgt. Krievijas un visas pasaules zemnieki to darījuši jau gadsimtiem, tomēr Lisenko apgalvoja, ka tieši viņš to izgudrojis, un lielījās ar to laikrakstos.