Francijā 3000 nevakcinēti medicīnas darbinieki uz laiku atstādināti no pienākumiem

"Vakar medicīnas un sociālās aprūpes iestādēs apmēram 3000 darbiniekiem, kuri vēl nav sākuši vakcinācijas kursu, tika paziņots, ka viņi uz laiku atstādināti no darba pienākumu veikšanas," ceturtdienas rītā radiostacijai RTL apstiprināja Francijas veselības ministrs Olivjē Verāns.

Ministrs uzsvēra, ka sektorā kopumā strādā 2,7 miljoni darbinieku. Ar "lielu daļu" no 3000 darbiniekiem pienākumu pildīšana pārtraukta "tikai uz laiku", viņš piebilda. Vairums no tiem ir atbalsta personāls, bet to vidū esot arī "nedaudzi baltajos uzsvārčos".