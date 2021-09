Es kavēju skolu, jo nevarēju atļauties higiēnas paketes...

15% meiteņu jeb 1 no 6 meitenēm ir kavējusi skolu, jo nav varējusi iegādāties higiēnas paketes ģimenes finansiālo apstākļu dēļ.

Saskaņā ar jaunākajiem statistikas datiem, Latvijā trūcīgo un maznodrošināto skaits ir vismaz 50 000, to skaitā ir arī jaunas sievietes, kuras ikdienā nevar atļauties iegādāties higiēnas preces.

Akcija norisinās līdz 20. oktobrim. Akcijas ietvaros saziedotos higiēnas produktus meitenēm no mazturīgām ģimenēm visā Latvijā nogādās Latvijas Sarkanais Krusts, izmantojot palīdzības sniegšanas tīklu caur reģionālajām nodaļām. Akcijas organizatori paredz, ka tiks saziedoti vairāk kā 200 000 šo higiēnas produktu.

"2020. gadā īstenotās kampaņas Always #ZiedoMeitenēm laikā tika saziedotas vairāk kā 210 000 higiēniskās paketes, ko Latvijas Sarkanais Krusts nogādāja jaunietēm Latvijas reģionos. Tas parādīja, ka mūsu sabiedrībai piemīt empātija un vēlme palīdzēt līdzcilvēkiem, kuriem klājas grūtāk. Tomēr vēl aizvien Latvijā trūcīgo un maznodrošināto skaits ir ļoti liels, tostarp arī jaunas sievietes, kuras ikdienā nevar atļauties iegādāties higiēnas preces. Tas nozīmē, ka līdzcilvēku atbalsts ir nepieciešams arī šodien," uzsver Uldis Līkops, biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" ģenerālsekretārs.

“Es gribu dzīvot sabiedrībā, kur jaunas meitenes nekautrējas no mēnešreizēm, it kā tas būtu kaut kas kaunpilns vai slēpjams. Man prieks būt daļai no šīs labdarības kampaņas ne tikai tāpēc, ka varu palīdzēt meitenēm, kurām nav paveicies sociālā slāņa “loterijā”, bet arī tāpēc, ka varu publiski runāt par mēnešreizēm. Par šo tēmu būtu jārunā ne tikai sabiedrībā zināmām personām, bet ikvienai sievietei,” pauž kampaņas #ZiedoMeitenēm vēstnese, interneta personība, satura veidotāja Beta Beidz.