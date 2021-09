Nauda runā ⟩ Cīņa pret Covid-19: Neviens medikaments neaizstās vakcīnas

Ir vajadzīgs laiks, lai iegūtu pilnīgu skaidrību par to, kāda ir Covid-19 izcelsme. Ir jāpierāda, ka tas tik tiešām ir nācis no dzīvniekiem, taču pašlaik tas vēl nav noticis. SARS-1 gadījumā pētījumi notika vairākus gadus, pēc kuriem arī izdevās identificēt dzīvniekus, no kuriem vīruss arī izcēlās.

“Pirmkārt, tā ir ticamākā vīrusa izcelsme, jo liela daļa cilvēku vīrusu arī ir ar izcelsmi no dzīvniekiem. Par to īpaši brīnīties nevajadzētu. Par alternatīvajām teorijām – tām vajadzētu pierādījumus. Runājot par vīrusa “izmukšanu no laboratorijas” – to simtprocentīgi izslēgt nevar, taču tādā gadījumā vīrusam laboratorijā būtu jābūt savairotam tādā apjomā, jo tad arī cilvēkam būtu risks inficēties. Normālos laboratoriskos pētījumos cilvēki nemaz tik viegli nevar inficēties, tāpēc šāda versija ir maz ticama,” norāda Kloviņš.