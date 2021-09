Aizvadītajā peldsezonā no ūdenstilpēm Zemgalē kopumā izcelti astoņi vīrieši

Šogad oficiālās peldēšanas sezonas laikā, no 15.maija līdz 15.septembrim, Zemgalē ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpēm izcēla astoņus bojāgājušos. Visi šogad no ūdenstilpēm Zemgalē izceltie bojāgājušie bija vīrieši.

Bojāgājušie izcelti Jēkabpilī no Radžu ūdenskrātuves, Aizkraukles novada Kokneses pagastā no dīķa, Jaunjelgavas pagastā un Pļaviņās no Daugavas, kā arī Skrīveru pagastā no Dīvajas upes. Bauskas novada Īslīces pagastā bojāgājušais izcelts no Mūsas, savukārt Jelgavas novada Līvbērzes pagastā - no dīķa.