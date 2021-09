Bijušajam Muitas pārvaldes direktoram draud 2500 eiro naudas sods

Kravalis atbrīvots no ierēdņa amata 2016.gada nogalē. Toreizējā VID vadītāja Ināra Pētersone 2016.gada februārī atbrīvoja Kravali no Muitas pārvaldes direktora un VID ģenerāldirektora vietnieka amata. Taču 2016.gada augustā saskaņā ar toreizējās finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas (ZZS) uzdevumu Kravalis tika atjaunots šajos amatos. Vienlaikus tika atjaunota arī pret viņu iepriekš sāktā disciplinārlieta, tāpēc 8.augustā Kravalis tika atstādināts no amata pienākumu izpildes uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku.