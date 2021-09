Putnkopības asociācija: Izejvielu izmaksas ir galvenais faktors pārtikas cenu izmaiņām

Viņa skaidroja, ka putnu gaļas un olu cenas ietekmē galvenokārt graudu izmaksas, jo tās veido aptuveni 60% no kopējām ražošanas izmaksām. Tāpat produkcijas cenas ietekmē arī citi faktori, tostarp energoresursu sadārdzinājumus, darbaspēka izmaksas un citi.

"Jostas ir pievilktas jau kādu brītiņu," komentēja asociācijas izpilddirektore, piebilstot, ka cenu izmaiņas lielā mērā atkarīgas no tā, kad ražotājiem beigsies iepirktās graudu rezerves. Vienlaikus viņa prognozēja, ka šī brīža graudu cenas, kas biržās jau tā sasniegušas rekordlielumu, iespējams, ir zemākās šogad, un turpmāk sagaidāms to tālāks pieaugums.

"Ir daudz starpnieku, kas nostāda ražotāju neapskaužamā situācijā," teica asociācijas izpilddirektore, norādot, ka patērētājiem nereti trūkst izpratnes par to, ka galaprodukta cenu lielā mērā ietekmē tirgotājs, nevis ražotājs.

Vaicāta par to, kā nozare plāno risināt grūtības, LAPNA izpilddirektore pauda, ka tas atkarīgs no katra uzņēmuma paša, jo situācijas lielajos uzņēmumos ir atšķirīgas no tās, kāda ir mazajās saimniecībās.