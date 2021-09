Rudenī, jo īpaši tumšajā laikā, jāuzmanās no meža dzīvniekiem. Lūk, kas jāņem vērā!

“Ieraugot meža dzīvniekus ceļa malā, autovadītājiem ieteicam samazināt braukšanas ātrumu, jo dzīvnieka reakcija un kustības nav paredzamas. Ātruma samazinājumam ir jābūt diezgan pamatīgam, lai nepieciešamības gadījumā autovadītājs spētu vai nu ātri apstādināt transportlīdzekli, vai veikt drošu apdzīšanas manevru,” stāsta Drošas Braukšanas Skolas (DBS) vadītājs Jānis Vanks. Viņš arī piebilst, ka no tiem dzīvniekiem, kas ir augumā līdz motora pārsegam, nevajag izvairīties, ja ir bīstami to darīt. Ir tikai jābremzē. Savukārt no tiem dzīvniekiem, kas augstāki par motora pārsegu un triecienā var trāpīt priekšējā stiklā, ir jāmēģina izvairīties.