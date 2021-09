Nedēļas nogalē Ķemeru Nacionālajā parkā dažādi atraktīvi notikumi

Pasākumu programmā ikviens varēs atrast savām vēlmēm un spēkiem atbilstošu maršrutu, to garumi un grūtības pakāpes ir dažādas. Īpaši padomāts arī par aktivitātēm atjaunotajā Ķemeru kūrorta parkā, vēršot uzmanību uz tajā sastopamajām dabas vērtībām.

Kopā ar partnerību "Laukiem un jūrai" un projektu "Jūra visu gadu" pastiprinātu uzmanību plānots pievērst piekrastei, aicinot cilvēkus uz piekrasti doties arī ārpus vasaras sezonas, it īpaši rudenī un ziemā, kas no dabas viedokļa ir vismazāk jutīgais periods. Plānota vairāku jaunu maršrutu atklāšana gan ĶNP, gan citos Tukuma novada piekrastes ciematos, kā arī citas interesantas aktivitātes.

Tāpat Ceļotāju dienas programmā saistībā ar Eiropas putnu vērošanas dienām (EuroBirdWatch), kas norisinās pirmajā oktobra nedēļa nogalē, ir iekļautas arī vairākas putnu vērošanas aktivitātes. Līdz ar to ikvienam interesentam ekspertu vadībā būs iespēja vērot putnus gan no laivām, gan torņiem, gan īpašā zosu vakara pasākumā skatīt migrējošo zosu došanos uz nakšņošanas vietām ĶNP mitrājos. Ģimenēm ar bērniem putnu vērošana varētu būt aizraujoša Dunduru pļavās, kur no “Kurgāna” skatu platformas bez putniem var redzēt arī savvaļas zirgus, govis un citus dzīvniekus, kuri te apmetušies uz patstāvīgu dzīvi.