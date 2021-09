RSU profesors: Straujo saslimstību ar Covid-19 varētu ierobežot tikai "lokdauns"

Profesors atzina, ka pakāpeniska ierobežojumu ieviešana nav efektīva un viens no iemesliem ir iedzīvotāju līdzestība. "Ja ir zema iedzīvotāju sadarbība, tad pakāpeniski ierobežojumi ir mazefektīvi, par ko pārliecinājāmies jau pavasarī. Krasākais no ierobežojumiem būtu pilnīgs "lokdauns", kad cilvēki neiziet uz ielām vispār," sacīja profesors.

Viņš skaidroja, ka pašlaik iedzīvotāji neapzinās situācijas nopietnību, jo dzīve apkārt notiek. To cilvēki sapratīs vien tajā brīdī, kad, piemēram, avārijas vietā neieradīsies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde un nāksies nomirt automašīnas vrakā vai pašam aizkļūt līdz slimnīcai, kurā Covid-19 pacientu dēļ nebūtu iespējams saņemt palīdzību. Tas būtu ļoti nepatīkami tik tālu nonākt, taču tāds brīdis var pienākt, situācijas nopietnību pamatoja Briģis, piebilstot, ka tā ir valdības izšķiršanās par to, uz kādiem soļiem sabiedrība ir gatava.

Aizvadītajā diennaktī reģistrēti seši mirušie, no kuriem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.