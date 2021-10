Aizkraukles pusē pieķertas vairākas pārdevējas, kas jauniešiem pārdeva alkoholu

Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likumu par alkoholisko dzērienu pārdošanu nepilngadīgām personām piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekam - pārdevējam - no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai - no 700 līdz 7100 eiro. Savukārt atbilstoši Enerģijas dzērienu aprites likumam par enerģijas dzērienu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekam - pārdevējam - no 140 līdz 175 eiro, bet juridiskajai personai - no 350 līdz 700 eiro.