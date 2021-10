Japānas princese Mako precēsies ar "vienkāršu" vīrieti, atsakoties no titula

FOTO: EPA/JAPAN POOL JAPAN OUT

Kei Kumuro un Japānas princese Mako FOTO: EPA/JAPAN POOL JAPAN OUT

Japānas princese Mako šomēnes laulāsies ar līgavaini no "vienkāršās tautas". Līdz ar to arī viņai nāksies atteikties no karaliskā titula, vēsta raidorganizācija BBC.