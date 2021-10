VARAM pieprasa paskaidrojumu Čudaram par likuma "Par pašvaldībām" nepildīšanu

Pašvaldības domei ir pienākums ievērot proporcionalitātes principu, lai ikviens deputāts tiktu pilnvērtīgi iesaistīts tās darbā. To nosaka likums "Par pašvaldībām", kur paredzēts, ka pašvaldības domes deputātu kandidātu saraksta pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no pašvaldības domes deputātu kandidātu saraksta ievēlēto deputātu skaitam.

Kā vēstīts, 2021.gada pašvaldību vēlēšanās Salaspils novada domē ir ievēlēti 15 deputāti, no kuriem 53,33% jeb astoņi deputāti ievēlēti no partijas "Jaunā vienotība" saraksta; 20% jeb trīs deputāti no Nacionālās apvienības, "Latvijas Reģionu apvienības" un "Latvijas Zemnieku savienības" saraksta; 20% jeb trīs deputāti no Latvijas Zaļās partijas saraksta, 6,67% jeb viena deputāte no sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" saraksta.