Britu autobraucēji izmisumā: cerot tikt pie benzīna, seko betonvedējam

To, ka izmisums automobilistu vidū ir milzīgs, bet vēlme braukt ar auto nebūt nemazinās, apliecina kāds amizants kravas autovadītāja Džonija Andersona stāsts. Viņš raidsabiedrības BBC tīmekļa vietnē atklāj, ka braucis pa šoseju ar savu smago auto, cisternā vedot javu uz būvobjektu.

Vienā brīdī viņš pamanījis, ka aiz viņa automašīnas izveidojusies apmēram 20 vieglo auto rinda. Tas it kā nebūtu nekas neparasts, ja vien uz ceļa A43 ar divām braukšanas joslām katrā virzienā neviens no sekojošajiem auto pat necenstos viņu apsteigt.

Jā, Džonija Andersona vadītās mašīnai piekabinātā cisterna nebija tukša, taču tajā nebija ne benzīns, ne dīzeļdegviela. Tajā bija 44 tonnas javas, ko viņš transportēja no Bilstonas Vulverhemptonā uz Northemptonšīru.

Automašīnas sekoja Džonija vilcējam arī tad, kad viņš bija nogriezies no galvenā ceļa uz zemesceļu, kas ved uz būvlaukumu. Netālu no tā viņš apstājās, un no aizmugures atskanēja signāltaures. Domādams, ka varbūt kas nelāgs atgadījies viņa kravas mašīnai, Džonijs aizgāja līdz pirmajam sekojošam transportlīdzeklim un pavaicāja, kas par lietu.