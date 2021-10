Saeimas deputātus plānots apmācīt kiberdrošības jautājumos

Apakškomisijas deputāti otrdien uzklausīja vairākus informācijas tehnoloģiju (IT) pārstāvjus par kiberdrošību valstī.

Kiukucāns sacīja, ka viena no lietām, pie kā strādā Aizsardzības ministrija, ir kopējās kiberdrošības pārvaldības uzlabošana valstī. Pēc viņa teiktā, drīzumā par šo jautājumu plānots ziņot arī valdības ministriem.

Viņš stāstīja, ka tas ietvertu arī kiberdrošības ekspertīzes stiprināšanu valsts pārvaldē. Tam cita starpā būtu arī nepieciešams, lai šādu speciālistu atalgojums valsts pārvaldē tuvotos IT speciālistu algām privātajā sektorā. "Es saku "tuvoties", jo skaidrs, ka nevarēsim maksāt to algu, kas ir privātajā sektorā," teica Kiukucāns.

Tāpat viņš atklāja, ka Aizsardzības ministrija no savas puses iniciējusi Saeimas deputātu apmācību kiberdrošības jautājumos. Pašreiz zināms, ka šādu lekciju gatavi noorganizēt IT drošības incidentu novēršanas institūcija Latvijā "Cert.lv", bet no deputātiem tiek gaidīta atbilde, kad tas varētu notikt.