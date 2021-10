Alars Kariss pirmdien oficiāli kļūs par Igaunijas valsts prezidentu

No turienes Igaunijas līdzšinējais un nākamais pirmais pāris dosies uz Rīgikogu ēku Domkalnā, kur viņus sveiks Igaunijas Aizsardzības spēku un zemessardzes "Kaitseliit" vadība un orķestris, un Kaljulaida atvadīsies no godasardzes karavīriem.

63 gadus vecais Kariss absolvējis Igaunijas Dabaszinātņu universitāti, pēc specialitātes ir biologs. No 2003. līdz 2007.gadam bijis Dabaszinātņu universitātes rektors, no 2007. līdz 2012.gadam - Tartu Universitātes rektors, no 2013. līdz 2018.gadam - Igaunijas valsts kontrolieris, bet kopš 2018.gada ir Igaunijas Nacionālā muzeja direktors. Par savām galvenajām prioritātēm prezidenta amatā viņš nosaucis izglītību, zinātni un inovācijas.