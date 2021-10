ĀM: Baltkrievijas varasiestādes migrācijas plūsmu veido mākslīgi

"Latvijai ir svarīgi panākt, ka starptautiskā sabiedrība stingri pieprasa no Baltkrievijas starptautisko saistību izpildi, nodrošinot jurisdikcijā esošo cilvēku tiesības un drošību. Būtiski ir pieprasīt pārtraukt nehumāno praksi, kad politiskiem mērķiem izmanto cilvēkus no trešajām valstīm. Latvijas ārlietu dienests ir arī īpaši pievērsies koordinētas Baltijas valstu un Polijas darbības nodrošināšanai šo jautājumu risināšanā starptautiskajās organizācijās un starpvalstu sadarbībā," atzīmēja Beķeris, piebilstot, ka, lai to panāktu, Latvijas amatpersonas strādā un īsteno komunikāciju vairākos līmeņos.