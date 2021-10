49 valsts autoceļu posmos turpinās būvdarbi

Iestājoties izteikti rudenīgiem laika apstākļiem, autovadītājiem jābūt īpaši vērīgiem uz ceļa. Gaišais diennakts periods saīsinās, līdz ar to no rītiem un pēcpusdienā jārēķinās ar to, ka pasliktinās redzamība, jo no rīta vēlāk paliek gaišs, bet pēcpusdienā ātrāk iestājas mijkrēslis. Braukšanas apstākļus var apgrūtināt ar mitrums un kritušās lapas, atgādina VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļā.