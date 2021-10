Latvijas dabas un pilsētu skaistumu vislabāk var novērot tieši no "putna lidojuma". Tik dažādi reljefi, ieliņas, baznīcas un tilti no visas Latvijas, un tas viss iemūžināts profesionāla fotogrāfa Mihaila Ignata aerofotogrāfijās, uzņemtās no lidmašīnas. Ieskaties fotogalerijā!