Video ⟩ “Aizliegtais paņēmiens”: Pusaudžu iestādē Naukšēnos karceris un ņirgāšanās ir ikdiena

Kad “Aizliegtais paņēmiens”, savlaicīgi brīdinot, ierodas “Naukšēnos” ar lielo televīzijas kameru, tad viss tur ir kā vislabākajā reklāmā – jaunieši nāk no florbola nodarbības ar nūjām rokās, uzspēlē bumbu, citi čakli grābj nodzeltējušās lapas, daži arī padauzās, un visapkārt valda rudenīgs dzīvesprieks, vēsta LSM.LV

Daži fragmenti no pusaudžu teiktā raidījumam "Aizliegtais paņēmiens" un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai:

Četri iestādes jaunieši pret vājākiem un mazākiem bērniem izturas vardarbīgi. Tie ir "baķkas". Ja viņi pateiks, ka šodien neviens neēdīs brokastis, tad tā arī darīs, jo visi baidās. Viņi mūs pakļauj, pazemo, izrīko un, ja iebilstam, ar mums fiziski izrēķinās. Darbinieki un direktors izliekas to neredzam.”

"Nedrīkst mazgāt drēbes vienā veļas mašīnā kopā ar "baķku" drēbēm. Darbinieki to pieļauj."

VBTAI pārstāve Evija Rācene stāsta, ka brīžos, kad bērnus ievieto karcerī, viņiem nedod līdzi pilnīgi neko, izņemot ūdens pudeli. To ir atļauts papildināt četras reizes dienā, kad atnes ēdamo. Ja viņi to izdzer ātrāk, tad viņiem nav iespējas to papildināt, jo karcera telpā atrodas arī tualetes pods un izlietne, bet šī izlietne nefunkcionē, strādā tikai pods. Bērnam tur nav nekādas iespējas pasaukt palīgā.