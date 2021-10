Kariss sola pievērsties jautājumam par Igaunijas prezidenta ievēlēšanas kārtību

"Tātad nepavisam nav lieki runāt par to, kāds būtu saprātīgākais veids, kā mūsdienu Igaunijā vēlēt prezidentu. Divas pēdējās vēlēšanas neatkarīgi no kandidātiem nesušas krietni daudz vilšanās un neizpratnes," atzinis Kariss. "Tomēr mums nav tiesību izveidot tādu vēlēšanu sistēmu, kura saistītu prezidentu ar tik lielām [sabiedrības] gaidām, ka to piepildīšanai nāktos atkāpties no konstitūcijas vai pat pārkāpt to."