Jāpārvar viensētnieciskā domāšana institūciju formātā

Jāpiebilst, ka šie ministriju vertikālie silosi nav unikāla parādība Latvijā, tā ir vairāk vai mazāk normāla kompetenču dalīšanas pieeja valsts pārvaldē," skaidro Pavļuts, piebilstot, ka mums ir jāmācās no citām valstīm, kā to pārvarēt. Viens no veidiem būtu skandināvu modelis, kur Labklājības un Veselības ministrija ir apvienotas vienā institūcijā. Ministrs arī norāda, ka garīgā veselība ir tikai viena no jomām, kur valstij jāmācās cilvēku izvest un atbalstīt ceļā cauri sistēmai, sniedzot atbalstu gan ar finanšu avotiem, gan caur dažādām institūcijām un aprūpes līmeņiem. Ministra ieskatā ir divi pamata ceļi, kuru attīstību vajadzētu turpināt, - sadarbība ar institūcijām, stiprinot, piemēram, Pārresoru koordinācijas centru, kā arī ar nevalstiskā sektora iesaisti jāattīsta pakalpojumu piegāde.