Kādi bija mātes un bērnu tērpi 150 gadu griezumā?

No zīda un samta līdz džinsam, no rišainām kleitiņām līdz hipiju kļošenēm, no krinolīniem līdz kuplajām New Look kleitām, no 60. gadu ģeometriskā košuma līdz mūsdienu spilgtajai eklektikai – izstāde “Māte un bērns” piedāvās brīnišķīgu iespēju redzēt ne vien to, kā mainījusies dāmu mode, bet arī kā pamazām, mainoties priekšstatiem par bērnību