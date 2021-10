ATD aizdomas par pārkāpumiem jauno līgumu prasību izpildē

“Dzīvē nemēdz būt, ka apdrošinātājs nosedz pilnīgi visus 100 procentus no visiem riskiem, attiecīgi ir kaut kāda daļa, kad tieši šoferu prettiesiskas darbības rezultātā, ja rodas zaudējumi pārvadātājiem, tad mums ir iespēja 1500 eiro robežās prasīt no autobusa vadītāju šo kompensāciju, norāda SIA “Latvijas Sabiedriskais autobuss” valdes loceklis Juris Misters.

“Šinī konkursā tika noteikta, un tika noteikta pa trim periodiem, minimālā stundas likme - pieci eiro pirmais periods, nākamais - 5.50, un trešais, pēdējais periods – 6.05. Zem šīs likmes pārvadātāji nedrīkstēja piedāvāt piedāvājumus, kur par vadīšanas laiku būtu mazāk par šo minimālo stundas likmi, un mums bijušas situācijas, kad mēs esam arī izslēguši pretendentu, redzot to atalgojuma summu, ko viņi plānojuši, ka tā bija zem šīs likmes,” saka ATD valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Konkurence starp pārvadātājiem bija sīva. Pie lielākajiem pasūtījumiem pirmajā piegājienā tika ar ietekmīgiem uzņēmējiem un bijušiem politiķiem saistīti pārvadātāji: “Nordeka”, īpašnieks Juris Savickis, “Liepājas autobusu parks”, pieder Andra Šķēles un Aināra Šlesera ģimenes locekļiem, arī Liepājas pašvaldībai, un “Sabiedriskais autobuss”. Ar to iepriekš bija saistīts politiķis Aleksandrs Brandavs, bet kopš aizvadītā gada marta kā patiesais labuma guvējs, pastarpināti caur Īrijā reģistrētu kompāniju, uzrādīts ilggadējs Brandava uzņēmumu vadošs darbinieks Vitālijs Komars. Īrijas firmas daļas par 40 miljoniem eiro ir ieķīlātas par labu Markam D'eigenam.

“Mēs uzskatām tomēr to, ka tās likmes neatbilst pat tām minimālajām prasībām, ko noteikusi iepirkumos Autotransporta direkcija. Faktiski, kāds laikam ir mērķis, lai mazāk autobusu vadītājiem maksā, jo prēmiju nav nekur teikts, ka obligāti jāmaksā. To bieži vien pārvadātāju darba devēji izmanto, lai sodītu darbinieku bieži vien, un arī mazāk samaksātu par virsstundām, par svētku dienām un tā tālāk un joprojām,”

Darbinieku atlīdzība veido aptuveni trešdaļu no pārvadātāja izdevumiem, norāda Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks: “Būtībā jāsaka tā, ka šoferu algas jau ir viena no šīm te izejas pozīcijām, kas ietekmē gala cenu. Tā ir būtiska, jo vismaz vienu trešdaļu sastāda kopējie izdevumi, kas ir, darba algas (..) Jāatzīmē tas, ka jau pašā konkursa sākumā tika norādīts uz to, ka šī nosauktā Autotransporta direkcijas summa jau neatbilda faktiskajai situācijai, kāda tā bija, jo daudzas kompānijas jau 2019.gadā maksāja krietni vairāk par stundu autobusa vadītājiem nekā bija uzlikti tie pieci eiro stundā.”