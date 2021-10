Biežākās kļūdas kosmētisko sejas masku lietošanā

Protams, maskas izvēli nosaka arī tās konsistence, tekstūra un sastāvs. Rudens-ziemas sezonā ādas procesi palēninās, tāpēc ir svarīgi ne vien palutināt sejas ādu, bet arī uzņemt nepieciešamos antioksidantus, piemēram, cinku un selēnu, kā arī D un C vitamīnu.

Rudens un ziemas sezonā BENU Aptiekas skaistuma konsultante Amanda Dārziņa iesaka izvēlēties tādas sejas maskas, kas pasargās ādu no temperatūras un mitruma svārstībām. Lielākoties jebkurš sejas ādas tips kļūst sausāks, īpaši apkures sezonas laikā. Tādēļ neaizmirstiet par mitrinošajām sejas maskām, kas neļaus zaudēt mitrumu, pasargās ādu no atūdeņošanās un regulēs ādas šūnu atjaunošanos. Savukārt, ja tiek ieplānota pastaiga vēsajā laikā, izmantojiet barojošās sejas maskas vismaz pusstundu pirms došanās ārā. Svarīgi, lai tā iesūcas ādā un laikapstākļi neietekmētu maskas efektivitāti. Proti, pēc maskas var uzklāt kādu treknāku krēmu, lai tas pasargātu no apsaldējumiem un stiprinātu ādas aizsargbarjeru.