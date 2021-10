Kurš ko teica par vēstulēm senioriem un kas jāmācās no Polijas?

Premjera kritika par to, ka tas nav izdarīts, ir nepamatota, tā kā valdība šā gada 29.aprīļa sēdē patiesi šādu pašu ideju neatbalstīja . Pašlaik normatīvais regulējums valstij ļauj cilvēku ar elektronisku vai pasta vēstuli svešvalodā uzrunāt tikai tad, ja viņš izteicis šādu vēlmi. To, ka šādu vēstuļu vai avīzes sūtīšana būtu iespējama tikai tad, ja tiktu mainīts normatīvais regulējums, toreiz valdības sēdē apstiprināja gan Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš, gan ģenerālprokurors Juris Stukāns. Kariņš pats arī toreiz VM ieceri atbalstīja un sacīja: “Ja kāds stāv ceļā tam, es uzskatu to par noziegumu.” Taču pret izteicās gan Nacionālās apvienības (NA), gan Jaunās konservatīvās partijas (JKP) ministri, norādot, ka krievu valodā runājošie saprot arī latviski, valsts valodas regulējums ir sensitīvs jautājums, tiktu vājinātas valsts valodas pozīcijas Latgalē un nebūtu pareizi, ka sūtījumus gan latviski, gan krieviski saņemtu arī latviešu valodā runājošie. Tā būtu, jo nav zināms, kurā mājsaimniecībā kādā valodā runā. Valdība pēc garām diskusijām toreiz nolēma regulējumu nemainīt, tātad vēstules vai tā saukto vakcinācijas avīzi krievu valodā neļaut izsūtīt. Arī šoreiz pret ideju visasāk iestājās Jānis Bordāns (JKP), pret bija arī Nauris Puntulis (NA) un Tālis Linkaits (JKP).

Vai Kiršteinam un Reiram taisnība par Poliju?

Savukārt finanšu ministrs Reirs šīs nedēļas valdības sēdē kritizēja VM priekšlikumu par to lemt atkārtoti. Viņš pārmeta “koncentrēšanos uz vienu formu” un visaptveroša snieguma trūkumu, kā arī pauda viedokli, ka vēstuļu sūtīšana nav efektīva metode. Kā piemēru viņš minēja “ļoti, ļoti niecīgu atsaucību” pēc cilvēkiem izsūtītajām uzaicinājuma vēstulēm uz valsts apmaksāto vēža skrīningu (atkarībā no pārbaužu veida atsaucība pēdējos gados bijusi 44% un mazāk, tā spēji samazinājusies pandēmijas laikā).

“Polijas piemērs. Nu, aizejiet pie Kiršteina kunga, viņš jums izstāstīs, ko Polija darīja. Viņš ļoti detalizēti ir izpētījis to visu lietu. Un tiešām man bija prieks klausīties Budžeta komisijā vienu fantastiski labu izvērtējumu par to, kā divas valstis ar vienādu vakcinācijas aptveri un dažādām grupām … un viņš arī pastāstīja, kā līdz tam tika. Nu kaut kādā veidā taču ir arī citu valstu pieredzes.”

Kiršteins par vakcināciju un pandēmijas lēmumiem Polijā stāstīja tās pašas otrdienas rītā Saeimas Budžeta komisijā, kurā tika apspriests valsts budžeta projekts. Deputāts tiešām slavēja Poliju par lielākas aptveres sasniegšanu veco cilvēku vakcinācijā, lai gan detalizēti nerunāja par to, kā tieši tas tika panākts. Taču Polijas valdības un arī mediju publicētajā informācijā viegli atrodams, ka viens no veidiem bija cilvēkiem, kas vecāki par 60 gadiem, sūtītās vēstules. Vēstulēs bija aicinājums vakcinēties un norādes, kur un kā jāreģistrējas, lai to izdarītu. Pirms vakcinācijas seniors saņēma īsziņu ar atgādinājumu. Neraugoties uz to, pie vakcinācijas centriem veidojās rindas, jo daudzi seniori neprata elektroniski reģistrēties vakcīnai.