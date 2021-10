Valdības noteiktā mājsēde pārapstiprināta Saeimā

Veselības ministrs vērsa uzmanību, ka valdība ir atvainojusies vakcinētajiem par noteiktajiem ierobežojumiem un ir lūguši iedzīvotājiem solidarizēties to ievērošanā. Pavļuts pateicās tiem, kuri ir gatavi ievērot ierobežojumus, lai slimnīcas pasargātu no katastrofas un mediķus no nepieciešamības lemt, kuriem pacientiem iespējams sniegt palīdzību.