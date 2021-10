Vairāk nekā 70% mūsu planētas klāj ūdens, lielākoties, okeānu veidolā, un tikai neliela to daļa ir izpētīta. Sākot ar ģeoloģiskiem veidojumiem un dabas parādībām, līdz pat vēsturiskiem pieminekļiem - zinātnieki katru gadu atklāj pārsteidzošas lietas jūru un okeānu dzelmē.

Neskatoties uz ekstremālajiem apstākļiem pat vairāku tūkstošu metru dziļumā, zemūdens arheologi, pētnieki un ūdenslīdēji nepārtraukti pēta dažādas neparastas vietas dzelmē. Protams, tas tiek veikts saskaņā ar starptautiskām regulām. 1982. gadā ANO izstrādāja starptautisku vienošanos - Jūras tiesību konvenciju, lai pārvaldītu okeānu, to resursu izmantošanu un cilvēces kopējo mantojumu.

Daudzi noslēpumi un dārgumi dus tumšajās okeāna dzīlēs, un tie vilina pētniekus ļauties izaicinājumam un doties atklāt nezināmo. Arī jaunajā “National Geographic” raidījuma “Nosusini okeānus” sezonā, apvienojot zemūdens izpēti ar inovācijām, izzināsim Arktikas reģionu un objektus, kas atrodas zem sniega un ledus kārtas. Spokaini vraki, kodolzemūdenes, kā arī citi atklājumi būs skatāmi no pirmdienas, 25. oktobra, plkst. 22.00!

Diemžēl 1692. gada zemestrīču sērija un cunami iznīcināja rosīgo pilsētu. Divas trešdaļas jeb 13 hektārus no teritorijas pārklāja ūdens. Mūsdienās objektu dēvē par pētnieku paradīzi, un jūras arheologi apgalvo, ka tā ir viena no svarīgākajām zemūdens vietām pasaulē, kas glabā simtiem nogrimušu kuģu un ēku.

Neiztikt arī bez senās Ēģiptes noslēpumiem. Izrādās, ka Herakliona - Tonisa reiz bija viena no nozīmīgākajām Abukiras līča ostas pilsētām. Izmantojot progresīvu zemūdens skrīninga tehnoloģiju, šajā vietā izdevies atrast kolonnas, statujas un citus nozīmīgus artefaktus. 60 kuģu vraki, zelta monētas, aptuveni 700 enkuru un teju piecus metrus garas statujas apstiprina, ka pilsēta reiz bija svarīgs tirdzniecības centrs.

Pētnieki lēš, ka okeāna dzelmē atrodas vairāk nekā trīs miljoni kuģu vraku. Slavenais “Titānika” spocīgais vraks, ko “National Geographic” pētnieks Bobs Balards ar komandu atrada 73 gadus pēc nogrimšanas, ieviesa skaidrību par vienu no zināmākajām traģēdijām pasaulē.

Nogrimušos kuģus ne vienmēr izdodas identificēt. Piemēram, 2018. gadā 25 kilometru attālumā no Lisabonas eksperti atklāja kādu kuģi, kas dzelmē ir jau 400 gadus. Tā nosaukums un izcelsme vēl joprojām nav zināma.

Izrādās, ka jūru un okeānu dzelmē atrod ne tikai dzīvas radības un kuģu vrakus vai pilsētas, bet arī tehnoloģijas. Vecākais zināmais dators atklāts jūras dibenā pie kādas no daudzajām Grieķijas salām. Ūdenslīdēji to atrada 1901. gadā, taču viņiem vajadzēja ilgu laiku, lai saprastu, kam domāts īpašais mehānisms. Izrādās, tas bija sengrieķu analogais dators. Sarūsējusī ierīce, iespējams, izgatavota no 200. līdz 70. gadam pirms mūsu ēras.