Vietu trūkums arī intensīvajā terapijā arvien reālāks. Vai ārstiem būs jāizšķiras, kuram atteikt dzīvības glābšanu?

Slimnīcās, gan cer to nepiedzīvot, taču šādam scenārijam gatavojas. “Mēs saprotam, ka būs virkne cilvēku, kas to līdz galam nesapratīs, un, protams, tas arī rada šos emocionālo fonu, ar kuru ārstiem jāturpina dzīvot, bet nu tāda ir profesija,” saka Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis Haralds Plaudis.

Pacientu prioritizēšanu uz intensīvo terapiju iedarbina brīdī, kad aizņemto gultas vietu skaits valstī pārsniedz 90%. 19.oktobrī Veselības ministrija ziņoja, ka Covid-19 intensīvajās terapijas nodaļās aizņemti 86%. Skaits gan ir mainīgs abos virzienos, tādēļ konkrētu brīdi grūti paredzēt. Taču, kad tas pienāks, ārsts par to neizlems viens.

Lai šo iespēju attālinātu, Austrumu slimnīcā intensīvās terapijas nodaļu resursus ir palielinājusi ne vien pārprofilējot, bet arī pilnīgi no jauna papildus ierīkojot 12 intensīvās terapijas vietas. Priekšdarbi veikt arī P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā.

Slimnīcu anesteziologu un reanimatologu pārvirzīšana uz šīm intensīvās terapijas nodaļām ir viens no iemesliem, kādēļ vairs nav iespējamas plānveida operācijas. Jau kopš pandēmijas sākuma izplatītie aicinājumi mediķiem, piemēram, no privātā sektora nākt palīgā, faktiskā palīdzībā īsti nav rezultējušies.

Lai arī Veselības inspekcijā norāda, ka šomēnes pieteikuma anketas iesnieguši 160 mediķi, informācija no slimnīcām, vai viņi arī sākuši strādāt, inspekcijā neesot saņemta. Slimnīcās norāda, ka papildspēki no privātā sektora nav klāt nākuši. “Tāpat mums diezgan tā gausi velkas sarunas ar Rīgas pašvaldības ārstniecības iestādēm. Bet es domāju, ka šī situācija, kas ir patiešām krīze, spēs mūs tuvināt vienu otram, un ātrāk šo palīdzību saņemt,” saka Strīķe. Arī Plaudis atzīst: “Ja mēs runājam, vai kāds Austrumu slimnīcā šobrīd ir nācis, sācis strādāt no privātā sektora, es varu teikt - nē, šobrīd nav. Vai tas notiks, es nevaru komentēt.”