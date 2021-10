Paltrova stāsta, kā ar bērniem runāt par seksu

"No sirds ticiet savai pārliecībai," viņa saka. "Es domāju, ka galvenais, ko neviens nekad nestāsta, ir tas, ka ir no sirds jātic savai pārliecībai un tā godīgi jāaizstāv. Kad esat attiecībās un neesat pilnīgi jūs pats, jūs cīnāties ar kaut ko, un es domāju, ka tas var diezgan kaitēt tam, kā cilvēks par sevi jūtas.

"Es cenšos vienmēr būt neitrāla šajā tēmā. Es domāju, ka mana paaudze saņēma tāda veida informāciju par seksu, kas lika mums par to justies slikti," viņa saka. "Es cenšos būt ziņkārīga. Un pusaudži nekad nevēlas runāt ar saviem vecākiem par seksu, par laimi, vidusskolā viņiem ir ļoti pamatīga izglītība seksuālās veselības jomā, tāpēc skola to ir atrisinājusi, taču es esmu gatava atbildēt uz visiem jautājumiem. Bet jautājumi no bērnu puses ir diezgan minimāli," saka Paltrova.