Pēdējo mēnešu laikā visvairāk saslimušo ir tirdzniecības nozarē un valsts pārvaldē

Veselības un sociālās aprūpes nozarē ar Covid-19 no septembra līdz oktobra pirmajai pusei inficējušies 1,9% no nozarē strādājošajiem jeb apmēram 1500 darbinieku, procentuāli tikpat liels apmērs inficēto fiksēts arī nekustamo īpašumu operāciju jomā, kur ar koronavīrusu saslimuši nedaudz vairāk par 500 darbiniekiem.

jeb apmēram 1000 darbinieku, arī mākslas, izklaides un atpūtas nozarē inficējušies 1,8% jeb mazāk par 500 strādājošajiem, transporta un uzglabāšanas sektorā ar Covid-19 inficējušies apmēram 1250 darbinieki, kas veido 1,6% no nozarē strādājošajiem, lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā - nedaudz vairāk par 1000 darbiniekiem jeb 1,5% no nozarē strādājošajiem, savukārt būvniecības sektorā - apmēram 1250 darbinieku, kas ir 1,5% no jomā strādājošajiem.

Profesiju dalījumā skaitliski visvairāk saslimušo no 1.septembra līdz 10.oktobrim bijis starp veikalu pārdevējiem - 1008 jeb 2,6% no profesijas darbiniekiem,

seko rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji, starp kuriem inficējušies 719 jeb 1,9% no jomas darbiniekiem, starp rūpniecības un citiem strādniekiem saslimuši 693 jeb 2,6% jomas darbinieku, starp pamatizglītības un pirmsskolas pedagogiem - 578 jeb 3,4% no jomā strādājošajiem.

Māju, viesnīcu un biroju apkopēji un palīgi minētajā periodā inficējušies 404 reizes, kas veido 1,9% no jomas darbiniekiem, tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki - 374 reizes, kas veido 2,1% no jomā strādājošajiem, smago kravas automobiļu un autobusu vadītāji - 372 reizes, kas veido 1,5% no nozares darbiniekiem, bet komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji - 355 reizes, kas veido 1,5% no nozares darbiniekiem.