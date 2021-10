Krievija piedāvājusi Moldovai lētāku gāzi apmaiņā pret atteikšanos no kursa uz ES

Kā norāda “The Financial Times”, Krievija, ņemot vērā Moldovas vēlēšanu iznākumu, sarunas par gāzes piegāžu cenām uzskata par daļu no plaša politiskā procesa. Krievija vēlas, lai Moldova atsakās no tirdzniecības vienošanās ar ES, tā vietā iestājoties Krievijas kontrolētajā Eirāzijas ekonomiskajā savienībā.