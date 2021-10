Psoriāzes slimnieki – rokzvaigznes pret pašu gribu

Gandrīz 30% gadījumu psoriāzes slimības gaita ir smaga. Tā skar jaunus cilvēkus un cilvēkus pusmūžā neatkarīgi no vecuma. Lai gan slimība ir bieži sastopama, ne vienmēr var noteikt konkrētu tās izraisītāju. Tā var būt gan ģenētiski pārmantota, gan ar to var saslimt jebkurā brīdī. Sievietēm tas ir iespējams grūtniecības laikā, tāpat to var ietekmēt dažādas traumas. Saslimšanu ar psoriāzi vai arī slimības attīstību var ietekmēt faktori, kas saistīti ar dzīvesveidu. To var ietekmēt smēķēšana, stress, pastiprināta alkohola lietošana, kā arī saules starojums un daudz kas cits. Tieši izsitumi uz ādas, pirkstiem un locītavām psoriāzes pacientus ļauj viegli pamanīt, kas ne vienmēr viņiem ir patīkami.