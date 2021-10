Zemes iekšējā kodolā atklāta pavisam “jauna pasaule”

Vairāk nekā pusgadsimtu zinātnieki uzskatīja, ka Zemes iekšējais kodols ir cieta, saspiesta dzelzs lode, kuru ieskauj šķidrs ārējais kodols. Tomēr jaunā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Physics of the Earth and Planetary Interiors”, zinātnieki noskaidrojuši, ka planētas iekšējā kodola cietība variējas no cieta līdz pusmīkstam un pat šķidram.