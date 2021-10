Latvijas-Baltkrievijas robežas izbūvi plāno uzticēt VNĪ

Koku un krūmu ciršanas tiesības un īpašuma tiesības uz koksni, kas sagatavota robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamajā teritorijā, būs AS "Latvijas valsts meži", paredz likumprojekts.

Robežas infrastruktūras izbūvi un ar to saistītos darbus, kā arī nekustamo īpašumu atsavināšanu plānots finansēt no valsts budžeta vai no citiem šim mērķim pieejamajiem finanšu avotiem.