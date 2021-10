Pavļuta nenotikusī demisija: “A/Par!” pārmet premjera partijas biedriem mediķu organizāciju uzkūdīšanu

Vienā diennaktī no Covid-19 mirušo cilvēku skaits ceturtdien pārsniedza Zolitūdes traģēdijā bojā gājušo skaitu. Taču sarunās ar premjeru Krišjāni Kariņu Pavļuts savu atkāpšanos no amata nepiedāvāja. “de facto” zināms, ka “Attīstībai/Par!” iekšienē tika vērtēts arī scenārijs Pavļutam demisionēt pašam. To gan neatbalsta apvienības Saeimas frakcijas vadītājs Juris Pūce: “Es personiski nekādā ziņā nerekomendētu ministram Pavļutam šādu lēmumu pieņemt. Viņš kā ministrs, manuprāt, ir darījis visu savos spēkos un ne tikai savos spēkos, lai pandēmijas situāciju un krīzi risinātu, un tas būtu dziļi negodīgi, ja šajā situācijā, iespējams, ar politisku motivāciju viņu par to censtos sodīt.”