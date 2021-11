Kā suns Lācis devās ugunsgrēka epicentrā un izglāba 100 koalas

Austrālijas mežu ugunsgrēki no 2019. gada septembra līdz 2020. gada martam bija postošākie, kādu kontinenta iedzīvotāji ir piedzīvojuši pēdējo gadu laikā. Tie pat ir nosaukti par “Melno vasaru”. Taču īpaši trenētais suns vārdā Lācis ir vienīgais Austrālijā, kurš ir apmācīts atrast koalas mežos pēc to kažoka un izkārnījumu smaržas, lai izglābtu tos no sadegšanas dzīvā ugunī. Lācis ir saņēmis īpašu godalgu par to, ka izglābis veselus 100 dzīvniekus.