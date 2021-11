Kā rūpēties par apģērbu, lai tas kalpotu ilgāk

“Droši vien pirmais, ko dara lielākā daļa cilvēku, iegādājoties un aiznesot mājās apģērbu, ir atbrīvošanās no visiem marķējumiem, nogriežot vai noplēšot tos. Un daļa to izdara, pat nepaskatoties, kas tur minēts, nemaz nerunājot par apģērba kopšanas ieteikumiem. Lai apģērbs maksimāli ilgi kalpotu, es ieteiktu ne tikai izpētīt, kā konkrētais apģērba gabals jāmazgā, jāžāvē, kā par to jārūpējas, bet pat saglabāt šos marķējumus – vismaz īpaši kopjamam apģērbam noteikti. Ievērojot visas šīs norādes, apģērbs formu un krāsu saglabās maksimāli ilgi, tādējādi priecējot atkal un atkal,” norāda Laura Valuta. Marķējumi par pareizu apģērba kopšanu un tā sastāvu ir katrai precei.