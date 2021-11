Praktiski ieteikumi, kā droši uz ceļa pārdzīvot rudens un ziemas periodu

Miglas lukturus autovadītāji nereti mēdz lietot nepareizi – tos ieslēdz, lai it kā uzlabotu redzamību, bet tā nav miglas lukturu funkcija: tos lieto, lai auto miglā būtu labāk redzams. Šādam mērķim kalpo arī sarkanais miglas lukturis aizmugurē. Bieži vien autovadītāji grēko, aizmirstot to izslēgt, kad izbrauc no miglas zonas, tādējādi apžilbinot aizmugurē braucošos.