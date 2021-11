Aptauja: Savu dzīvesveidu kā veselīgu vērtē 65% iedzīvotāju

Visbiežāk iedzīvotāji ievērojot tādus veselīga dzīvesveida paradumus kā nesmēķēšana un izvairīšanās no piesmēķētas vides (50%), ārstēšanās gadījumā lieto visus ārsta izrakstītos medikamentus (47%) un velta miegam vismaz septiņas stundas diennaktī (47%).

"Pētījums atklāj, ka aizvien vairāk cilvēku uzskata, ka viņu dzīvesveids paliek veselīgāks, proti, pēdējo piecu gadu laikā pašvērtējums ir pieaudzis par 9%. Pozitīvi, ka cilvēki cenšas dzīvot veselīgi arī pandēmijas apstākļos, jo tā ir viena no labākajām dažādu slimību profilaksēm," skaidro "Mana Aptieka" farmaceite un "Tukuma Centra aptieka" vadītāja Agnese Ritene.

Aptaujā tostarp secināts, ka samazinās to iedzīvotāju skaits, kuri dzer pietiekami daudz ūdens. Vien 42% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju diennaktī izdzer pietiekami daudz ūdens. Starp biežākajiem ūdens patērētājiem ir cilvēki ar augstāko izglītību (53%), augstiem ienākumiem (50%) un sievietes (46%). Savukārt visretāk ieteicamo diennakts ūdens devu izdzer aptaujātie ar pamatizglītību (31%), vīrieši (36%) un seniori (37%).

Tāpat aptaujā atklājies, ka vairāk nekā pusei aptaujāto ir neveselīgi ēšanas paradumi. Trīs gadu laikā par septiņiem procentpunktiem (no 47% uz 40%) ir samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuri cenšas ēst veselīgi. Sievietes - 51% - biežāk nekā vīrieši, kuri šādu nostāju pauduši 28% gadījumu, ikdienā cenšas sabalansēt ēdienkarti un sekot līdzi uzņemto kaloriju daudzumam. Vaicāti par dažādu veselīga dzīvesveida ieteikumu ievērošanu, 39% aptaujāto norāda, ka cenšas ierobežot cukura patēriņu, 32% izvairās no dažādu pusfabrikātu lietošanas uzturā, bet 32% ierobežo sāls patēriņu diennaktī.